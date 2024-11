Oasport.it - LIVE Milano-Knack Roeselare 2-2, Champions League volley in DIRETTA: match deciso dal set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.00LADI PERUGIA-CESKE DIDALLE 20.3025-22 QUARTO SET! Vincente la parallela di Barotto. Si va al set!24-22 Primo tempo a segno per Coolman.24-21 Contrattacco vincente di Loutati! Tre set point!23-21 Si unisce alla fiera degli errori alla battuta anche Dermaux. Timeout.22-21 Sbaglia anche Ostuka.22-20 Lunghissimo il servizio di Van Hoyweghen,21-20 Errore al servizio proprio di Reggers.21-19 MONSTER BLOCK REGGERS! Disinnescato il contrattacco di Dermaux.20-19 Block out trovato da Rotty.20-18 Pipe splendida del solito Louati.19-18 Nuova invasione stavolta di Reggers.19-17 Stavolta è decisamente out la diagonale di Rotty.