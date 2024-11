La nazionale azzurra ricorda le vittime dell’Heysel Gravina | Quel dolore non va dimenticato

Leggi su Sportface.it

Alla vigilia di Belgio-Italia, match di Nations League in programma domani inlo che è stato ormai ribattezzato Stadio ‘Re Baldovino’, laal completo ha reso omaggio alledella strage, deponendo tre mazzi di fiori (uno rosso, uno bianco e uno verde) davanti alla lapide posta accanto a dove si trovava il tristemente famoso Settore Z, il luogo dove il 29 maggio del 1985 persero la vita 39 persone a causa dei disordini scoppiati prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. “La presenza degli Azzurri davanti al luogo della tragedia– ha commentato- rappresenta un segno di profondo rispetto e di grande testimonianza. La memoria ci definisce come individui e come movimento, ilprovocato dala strage non può e non deve essere, per le, per i loro familiari e per l’intero calcio europeo, affinché drammi del genere non accadano mai più”.