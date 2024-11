Anteprima24.it - La Dea Bendata bacia la provincia di Salerno: vinti 115mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoEsultano la Campania e ladiin occasione del concorso del 10eLotto di martedì 12 novembre.due premi, per un totale di. Ad Altavilla Silentina è stato centrato un “9 Doppio Oro” da 100mila, mentre ad Ascea un premio da 15mila. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28 milioni di, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.L'articolo La Dealadiproviene da Anteprima24.it.