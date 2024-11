Tpi.it - La Corrida 2024: lo show di Amadeus sul Nove

La: lodisul. Concorrenti, pubblico, come funziona, maestro d’orchestra, anticipazioni, come partecipare, quante puntate, streamingporta Lasul. Il programma è iniziato il 6mbree va in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.30. Loritorna dopo quattro anni di assenza – l’ultima edizione su Rai 1 con Carlo Conti – con 8 puntate, e mantiene inalterata la formula vincente. Un programma storico nato dal genio di Corrado prima in radio e poi approdato sul piccolo schermo. Protagonisti sono i dilettanti allo sbaraglio, pronti a mettersi in gioco ed esibirsi davanti al pubblico, che giudicherà con applausi o sonori fischi. Ecco tutte le anticipazioni.Come funziona, concorrenti, pubblico, come partecipareLaprevede che i concorrenti, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, presentino al pubblico in studio le loro curiose esibizioni.