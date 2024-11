Zonawrestling.net - Jake Hager: “Ho lasciato la AEW a giugno, ora potrei fare il commentatore”

È stato uno dei primi debutti a sorpresa in AEW nel 2019, con cui ha esordito proprio nell’episodio numero 1 di Dynamite. E ora, dopo 5 anni, passati quasi tutti al fianco di Chris Jericho,hadefinitivamente la compagnia di Tony Khan. Non senza polemiche, soprattutto nei confronti del proprietario della federazione, reo, a suo dire, di averlo minacciato di licenziamento per ragioni politiche. Ma cosa farà l’ex Jack Swagger ora che è tornato sul mercato?Futuro da?L’ex guardia del corpo di Y2J ha parlato del proprio futuro con Gerald Brisco e JBL, all’interno del loro podcast Stories with Bradshaw and Brisco, confermando tra l’altro che l’addio alla AEW è ormai ufficiale dallo scorso, e che si è trattato di un mancato rinnovo di contratto (e non di un licenziamento).