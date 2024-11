Teleclubitalia.it - Investimenti fantasma al Sud Italia, giro d’affari per oltre 1 miliardo e mezzo di euro: 44 indagati

Leggi su Teleclubitalia.it

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 31 milioni diin crediti d’imposta nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli Nord. L’indagine riguarda somme stanziate per incentivarenelle regioni del Sud, come previsto dalla legge 208 del 2015, che concede agevolazioni fiscali alle imprese per l’acquisizione di beni strumentali destinati .L'articoloal Sudperdi: 44Teleclub