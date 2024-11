Ilgiorno.it - I giovani adulti stranieri che nessuno accoglie

Emerge con sempre maggiore evidenza, all’interno delle strutture penitenziarie tra cui il Bassone di Como, il problema di gestione dei "", come vengono definiti i detenuti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. A Como sono 62 su un totale di 445 presenze tra uomini e donne, metà dei quali di origine africana e nordafricana. Spesso soli in Italia, con alle spalle un percorso di minori non accompagnati che li ha portati in strutture dinza provvisorie, in attesa di essere destinati a percorsi di inclusione che non sempre sono andati a buon fine. Una volta raggiunta la maggiore età, diventanosenza punti di riferimento e senza stabilità, che con grande facilità finiscono allo sbando, anche facendosi attirare da situazioni e condotte illecite. Una volta detenuti, molto difficilmente si lasciano coinvolgere in attività rieducative o di miglioramento delle loro condizioni di scolarizzazione: così, anche in carcere, rinunciano a beneficiare delle poche occasioni di miglioramento o di creazione di interessi personali, che vengono messe a loro disposizione.