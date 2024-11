Isaechia.it - Grande Fratello, Federica dopo la puntata scoppia in lacrime: “Mi hanno deluso tutti quanti, ecco perché!”

Unaintensa perPetagna quella andata in onda ieri sera. L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto un confronto prima con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice, e poi con Stefano Tediosi, l’ex tentatore con cui ha iniziato a frequentarsila fine del docu-reality, scoprendo pocoche quest’ultimo sarebbe diventato un nuovo concorrente del.L’incontro con Stefano ha destabilizzatoper le parole che l’uomo le ha rivolto non appena varcato il salone. Tediosi ha infatti fatto il nome dell’ex tentatore Giovanni con cui si sarebbe scambiata un bacio e fatto riferimento a “un cugino”, non meglio specificato, con cui si sarebbe baciata.La Petagna già piuttosto affranta, è poi crollatale sei nomination, alcune anche inaspettate, da parte dei suoi coinquilini.