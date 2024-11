Quotidiano.net - Gli ebrei sotto attacco. “Coi musulmani integrati possiamo fermare l’odio”

Roma, 13 novembre 2024 – Ariel Muzicant, 72 anni, presidente del Congresso ebraico europeo di Vienna, è una delle figure preminenti dell'ebraismo in Europa e non ha dubbi su quello che sta accadendo attorno a lui. A suo parere non c'è distinzione fra l'antisemitismo e il sentimento anti Israele. "La caccia agliad Amsterdam è un chiaro atto antisemita, rientra nella definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Association. Quando cerchi di uccidere o ferire gliperché sonoo israeliani, è una forma di antisemitismo o anti-giudaismo o anti-israelismo. è uguale". Non erano azioni contro i tifosi del Maccabi?