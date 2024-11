Lanazione.it - Estra, la sfida con Trento. E l’emozione dell’ex Bongi

"Chi è arrivato da fuori (il riferimento va ovviamente a Ron Rowan, nda) si è preso una bella responsabilità e un gran rischio: dopo un’annata come quella scorsa non era facile decidere di stravolgere tutto". Da quelladiventata ormai casa sua - almeno a livello professionale - dal 2021, Fabioè ancora attento osservatore quando si parla delle questioni legate al Pistoia Basket. Anche perché, nel weekend in arrivo, l’assistant coach della Dolomiti Energia atterrerà al PalaCarrara con la sua Aquila, capolista imbattuta con un ruolino di marcia da sette vittorie in altrettante giornate di campionato. Persi tratterà della seconda volta da avversario dopo l’addio di tre anni fa. Il ritorno imminente in via Fermi diventa l’occasione per fare una panoramica generale su quelle che sono le vicende biancorosse e più in generale dello stato di salute dello sport cittadino.