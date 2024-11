Gaeta.it - Collasso della pensilina a Collegno: indagini su un danneggiamento misterioso alla fermata GTT

Facebook WhatsAppTwitter Leavviate dPolizia Locale disi concentrano sulGTT situata all’incrocio tra Corso Francia e Via Leopardi, avvenuto durante la notte tra lunedì e martedì. Questa situazione ha generato notevoli disagi per i pendolari, in particolare per coloro che abitualmente utilizzano le linee 36 e 33, rendendo necessario un intervento tempestivo per ripristinare la normale operatività.Danni significativiGTTIlsi è verificato in un momento notturno, quando pochi testimoni hanno potuto assistere all’accaduto. Al risveglio, però, gli utentiMagenta hanno notato la pesante situazione evidenziata da danni strutturali significativi. Questa, fondamentale per il servizio di trasporto pubblico a, ha subito un attacco che ne ha compromesso la funzionalità.