Gaeta.it - Cane randagio ustionato: appello dell’Oipa dopo un atto di crudeltà nel Salernitano

Facebook WhatsAppTwitter Unabbandonato nelè stato vittima di un brutaledi maltrattamento. Alcuni volontarihanno denunciato un episodio inaccettabile avvenuto a Sala Consilina, provincia di Salerno. L’animale è stato colpito da olio bollente, suscitando indignazione tra gli attivisti per i diritti degli animali. Adesso, si richiede l’aiuto della comunità per identificare il colpevole.Unferito e undisperatoIl, che da tempo si trovava nei pressi del Terminal Bus, era ben voluto da molti viaggiatori che si erano affezionati a lui. La sua scomparsa per due giorni ha suscitato preoccupazioni tra le persone che lo frequentavano. Fortunatamente, è stato avvistato di nuovo la sera precedente, ma in condizioni allarmanti. Era visibilmente segnato da ferite gravi e marcate ustioni su tutto il corpo.