Anteprima24.it - Campagna, furti nei supermercati, l’imprenditore Marzullo: “Basta, vogliamo sicurezza e controlli”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “Siamo esasperati. Il nostro territorio è preda di malviventi”. Questo il grido d’allarme che arriva dalcampagnese, Pasquale, titolare dei, affiliati al marchio Eté presenti su quasi tutto il territorio provinciale di Salerno. Questa notte,ha subito l’ennesimo furto presso il supermercato didove i malviventi hanno distrutto il locale, portando via diverse cassette.“Ennesimo danno incalcolabile. La scorsa settimana è stato preso di mira il supermercato di Cava de’ Tirreni, di Battipaglia e a Eboli abbiamo subito una rapina a mano armata. I nostri dipendenti, in particolar modo i cassieri, sono spaventati. Ogni giorno devono ritrovarsi a fare i conti con episodi di microcriminalità – ha dichiarato– C’è carenza di forze dell’ordine in città e noi siamo ormai terrorizzati”.