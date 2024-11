Romadailynews.it - Bodycam e panic botton per gli autisti, delirio a Roma

Button. Ma solo per glie i controllori delle linee Cotral. Mentre i colleghi dell’Atac dovranno per il momento aspettare, sperando di non essere presi di mira ancora una volta.I numeri parlano chiaro. Tra aggressioni, danneggiamenti e minacce nel 2024 sono oltre 200 gli episodi di violenza subiti dal personale dell’azienda di trasporti capitolina. Le cose non vanno meglio in Cotral dove nel 2022 si sono contate oltre 300 aggressioni.L’ultima risale al 16 ottobre, quando una verificatrice di 41 anni è stata malmenata da un passeggero senza biglietto sopra il bus per Tivoli.“Non è possibile uscire da casa senza sapere se la sera si torna sani“, ha denunciato in maniera chiara Manola Cipolla, presidente di Cotral, provando a descrivere lo stato di pericolo che vivono ogni giornoe controllori che lavorano nelle zone più periferiche della città e della regione.