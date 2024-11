Alex Cross | recensione della serie di Prime Video

Leggi su Cinefilos.it

diLa letteratura è ricca di detective e agenti speciali e molti di questi sono poi arrivati con successo anche sul grande o piccolo schermo. Basti citare James Bond o Sherlock Holmes, tanto per scomodare i più celebri, ma anche un progetto seriale come Reacher è basato sul personaggio letterario di Jack Reacher. Nell’attesa di rivedere in azione tutti loro, è adesso il momento didi richiamare su di sé le attenzioni degli appassionati del genere.Il detective nato dalla penna di James Patterson (considerato uno dei più importanti autori di thriller del nostro tempo) torna infatti ad avere un proprio adattamento audiovisivo dopo i film Il collezionista (1997) e Nella morsa del ragno (2001), in questi due interpretato da Morgan Freeman, e il prequel– La memoria del killer (2012), dove è invece interpretato da Tyler Perry.