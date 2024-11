Agroalimentare aiuti alle persone indigenti | bando Agea per l’acquisto di confetture di frutta

Leggi su Ildenaro.it

Confettura extra diprodotta con materia prima italiana e confezionata in barattoli da 330/400 grammi da distribuire gratuitamente aglitramite gli enti caritatevoli. E’ la fornitura richiesta da(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) attraverso la pubblicazione di unche si inserisce nel contesto degli interventi finalizzati all’approvvigionamento di derrate alimentari destinate in aiuto ai più bisognosi. Il quantitativo di confettura dirichiesto è di 1.317 tonnellate per un importo totale di euro di 4,34 milioni di euro (oltre Iva al 10%).L’intervento rientra nel Programma annuale del Fondo Nazionale per gliapprovato dal Masaf lo scorso giugno con uno stanziamento complessivo di 54,9 milioni di euro per il reperimento sul mercato di 10 diverse tipologie di alimenti.