Gaeta.it - Acqua di cottura delle patate, buttarla è una pessima idea: non immagineresti mai quant’è utile in casa

Leggi su Gaeta.it

L’diè utilissima in: non bisogna assolutamente gettarla via, ma riciclarla. Ecco a cosa può servire.In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale è più cruciale che mai, ogni piccolo gesto conta. E trasformare un semplice scarto in una risorsa preziosa è un passo nella giusta direzione, che chiunque, con un po’ di impegno e creatività, può facilmente intraprendere.È il caso dell’di, spesso considerata un semplice scarto e buttata via immediatamente, può invece essere riutilizzata in modo molto efficace. Trovare modi per ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse disponibili oggi è diventato essenziale. Questo semplice gesto può trasformarsi in un contributo significativo e rappresentare un risparmio vantaggioso.Perché l’diL’dipuò essere usata come fertilizzante per le piante.