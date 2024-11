Quotidiano.net - A Venditti la lupa di Roma, 'rendiamola great again'

"Sono onorato, emozionato questa è casa mia,è casa mia". Antonelloha ricevuto in Campidoglio, dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, laCapitolina. Il cantautore ha donato in cambio al primo cittadino il suo iconico cappello bianco: "Il cappello il simbolo della mia vita, dove lo appoggio è casa mia, lo consegno al sindaco come segno d'amore per tutti voi". "Amoin tutte le sue forme - ha detto ancora il cantautore - Ho una vocazione che mi fa amare la citta con i suoi difetti, siamo arrivati ad amare le buche di, sono parte della nostra vita, ci facciamo crescere i fiori". Da qui però anche l'appello, aini, "a rispettarla di più, ini devono dare di più. Vogliamo fare" ha aggiunto parafrasando lo slogan di Trump, proprio accanto al sindaco dem.