Cityrumors.it - Stefano Bandecchi, è accusato di aver evaso 14 milioni per la gestione dell’università

L’accusa è quella di evasione di 14di euro, il periodo quello dell’amministrazione di Unicusano. Cosa rischiaPer, in riferimento al periodo in cui era amministratoreTelematica Niccolò Cusano, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’accusa di evasione di quasi 14di euro. Gli anni sono quelli compresi tra il 2018 e il 2022, periodo durante il quale l’attuale sindaco di Terni che oggi corre alle Regionali dell’Umbria con il centrodestra non avrebbe versato al Fisco ciò che invece avrebbe dovuto fare.L’accusa è di evasione:rischia il processo (cityrumors.it / ansafoto)Secondo gli inquirenti, i primi fatti contestatigli risalgono all’inizio del 2018, sebbene la condotta di evasione si sarebbe poi ripetuta nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2022: il totale ammonta a 13e 884mila euro.