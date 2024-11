Serena Rossi, un live in piazza per lanciare una Napoli diversa

Leggi su Ildenaro.it

è la cover star del nuovo numero di Vanity Fair. L’attrice italiana con una lunga carriera alle spalle, cominciata da giovanissima, sarà la protagonista del nuovo film di Cristina Comencini, tratto dal romanzo di Viola Ardone, Il treno dei bambini, in uscita il 4 dicembre su Netflix e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair,racconta come questo film, ambientato trae Modena nel secondo dopoguerra, ha fatto irruzione nella sua vita – intrecciandosi con quella che è la storia della sua famiglia – e parla della voglia di raccontare unada quella descritta nei recenti fatti di cronaca e di una proposta, che lancia proprio attraverso le pagine della rivista a tutti gli artisti napoletani, con l’obiettivo di portare un messaggio di speranza e provare a cambiare le cose.