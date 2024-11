Lapresse.it - Russia, ok della Duma a vietare le adozioni nei Paesi in cui la transizione di genere è legale

La Camera bassa del Parlamento russo, la, ha approvato martedì in lettura finale un disegno di legge che vieta l’adozione di bambini russi da parte di cittadini diin cui ladi, compresa dunque l’Italia. Il provvedimento, che passerà ora alla Camera alta del Parlamento e poi al presidente Vladimir Putin per la firma, fa seguito a una serie di misure adottate negli ultimi anni nel Paese per reprimere la ‘sessualità non tradizionale’. Il presidentedi Stato, Vyacheslav Volodin, autore del disegno di legge, ha dichiarato su Telegram che “è estremamente importante eliminare i possibili pericoli sotto forma di riassegnazione diche i bambini adottati possono affrontare in questi”. Ha elencato almeno 15a cui si applicherebbe la legge, la maggior parte dei quali in Europa, ma anche Australia, Argentina e Canada.