Gaeta.it - Nuovo fascicolo della procura di Genova su maltrattamenti e tentata sottrazione di minori

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le autorità distanno indagando su un caso complesso che coinvolge la giovane mamma sanremese, Nessy Guerra, attualmente trattenuta in Egitto insieme alla sua bambina di un anno e mezzo. Laha aperto unperdi, che si basa sulle segnalazioni dell’avvocatadonna, Agata Armanetti. L’inchiesta è sotto la supervisione del pubblico ministero Alberto Landolfi e coinvolge l’ex maritodonna, Tamer Hamouda, di 35 anni.Dettagli sull’inchiestaIl caso ha preso piede grazie alle denunce presentate dalla legale di Nessy, che ha sollevato seri interrogativi sulle condizioni in cui la madre e la figlia si trovano attualmente in Egitto. Secondo quanto emerso, l’ex marito avrebbe minacciato di sottrarre la piccola alla madre, anche a costo di utilizzare la forza.