Sport.quotidiano.net - Napoli, Buongiorno da urlo. I retroscena di mercato, la clausola e i rimpianti dell'Inter

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 novembre 2024 - Se il '' si vede dal mattino, ile la Nazionale sono in ottime mani. Come di consuetudine, specialmente in determinate piazze, in estate i colpi che rubano l'occhio e stimolano la fantasia dei tifosi sono quelli che riguardano il reparto avanzato ma, soprattutto nel lungo periodo, a fare la differenza sono la retroguardia e i suoi protagonisti. Sempre per restare alla scorsa stagione calda, qualcuno reputò eccessivi i 40 milioni (35 di parte fissa più 5 di bonus) versati dal club partenopeo nelle casse del Torino per accaparrarsi Alessandro, che avrebbe poi firmato un quinquennale da 2,5 milioni di ingaggio di parte fissa. A distanza di qualche mese, come spesso succede, tutto si è ribaltato: mentre cominciano a serpeggiare i primi mugugni intorno a Romelu Lukaku, a sua volta pagato ben 30 milioni, l'ex difensore granata è già diventato l'idoloa piazza a suon di prestazioni sempre in crescendo di pari passo con l'impennata del livello di difficoltàe avversarie affrontate dal suo