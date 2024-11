Rompipallone.it - Malore per Baroni, Lazio in apprensione: ecco gli ultimi aggiornamenti

Sono ore di preoccupazione in casaper le condizioni di Marco, il tecnico ha avuto un: gli.Il tecnico dellaha quindi avuto uned è stato trasportato in ospedale, a Gubbio dove stava trascorrendo qualche giorno con la sua famiglia, dall’ambulanza.L’allenatore biancoceleste ha accusato delle forti fitte allo stomaco, come riferito da ‘Il Messaggero’, tanto che i suoi familiari hanno chiamato l’ambulanza per poter compiere tutti gli accertamenti del caso nell’ospedale locale già in Umbria. Dopo qualche orasi sarebbe perciò ripreso, dal momento che non ci sarebbero state ulteriori complicazioni.Il comunicato dellasulle condizioni diLaha comunicato che: “In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.