Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 letale nei momento decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.23 Jannikha battuto un coriaceo Taylorper 6-4, 6-4 in un’ora e 39 minuti. Non è stata una partita semplice, ma siamo onesti: l’italiano non ha mai dato la minima sensazione di poterla perdere. Sarà banale, ma si è vista nettamente nei momentila differenza tra chi è n.1 e chi è n.5 del mondo.6-4 LA CHIUDE SUBITO!comanda da fondo esbaglia il rovescio incrociato mettendolo in corridoio!Seconda di servizio.30-40 Risposta nei piedi, in rete il rovescio di.Seconda di servizio.30-30 Stratosferico rovescio lungolinea di, che poi chiude con il diritto lungolinea in avanzamento.30-15 Lungo il rovescio dell’americano.30-0 In rete il diritto di.15-0 Battuta vincente al centro del n.5.5-4 Servizio e diritto di