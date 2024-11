Liberoquotidiano.it - Landini si ferma al titolo e arruola pure Camus

A volte i libri bisognerebbe anche leggerli. I libri si aprono, si sfogliano, dentro sono perfino scritti. Op, volendo, si fa come Maurizioil quale, sicuramente perduto nell'affanno del tempo e nella foga citazionista letteraria («i libri? Solo parallelepipedi di parole morte», William S. Burroughs), bé, si èto al. L'uomo in rivolta di Albert, roba raffinatissima.l'ha scelto per la parola “rivolta”. “Rivolta”ce l'ha tautata dentro, nell'anima metalmeccanica, in modo indelebile assieme ad altri lemmi immortali come “proprietà privata” o “padroni” o “diseguaglianze”. Ma torniamo a bomba. Immaginate la scena, d'un'asprezza rivoluzionaria. In procinto di entrare a Palazzo Chigi per incontrare la Presidente del Consiglio, il leader Cgil, cupo in volto come Che Guevara a Santa Clara prima lanciava lo sciopero generale del 29 novembre contro la manovra economica del governo al grido di: «Credo che sia arrivato il momento di una rivolta sociale perché avanti così non si può più andare!».