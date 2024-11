Gaeta.it - La biblioteca nazionale braidense arricchisce il suo patrimonio con “La cronaca crespi” di Leonardo da Besozzo

Facebook WhatsAppTwitter La recente acquisizione de “La”, un manoscritto miniato risalente al XV secolo, rappresenta un importante passo per la. Acquistato dal ministero della cultura per un milione di euro, questo codice non solole collezioni della, ma offre anche un’opportunità preziosa per la fruizione pubblica, grazie alla sua completa digitalizzazione. Questa opera, conosciuta per i suoi affreschi di Masolino da Panicale, narra fasi cruciali della storia dell’umanità, da Adamo fino a Tamerlano.La storia e la provenienza del manoscritto“La” è datata tra il 1433 e il 1436 ed è considerata una copia diretta di affreschi realizzati da Masolino da Panicale per il cardinale Giordano Orsini. Questi affreschi decoravano la sala theatri di palazzo orsini a Monte Giordano, a Roma, e il manoscritto funge da finestrella su un periodo ricco di stimoli artistici e culturali.