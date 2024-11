Ilfattoquotidiano.it - Incredibile in Argentina: lo youtuber Spreen esordisce in Serie A (per 2 minuti) in nome del marketing. Veron: “Mancanza di rispetto”

Goffo e con uno stile lontanamente paragonabile a un calciatore professionista. Nella Primera Divisionanche glipossono giocare a calcio, o quantomeno ci provano. Questo il caso di, streamer latino da oltre 12 milioni di follower che ha fatto il suo esordio inA con il Deportivo Riestra, nella sfida contro la capolista Velez. Un debutto dal 1’ durato meno di 120 secondi: una controversa strategia di– adottata ad hoc – che non è stata apprezzata da avversari e addetti ai lavori. E non è la prima del club in questa stagione.Un debutto da record – Milioni di iscritti, un enorme seguito sui social e ora anche una presenza ufficiale in prima divisionee il Deportivo Riestra hanno trasformato una partita chiave per la loro stagione in una passerella mediatica con l’obiettivo di diventare virali.