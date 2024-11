Lidentita.it - IL PUNTO DI VISTA – Da una parte l’antisemitismo, dall’altra le ragionidi Israele

Vogliamo dire la verità? Le idee di Hitler sulla “soluzione finale” per gli ebrei sono tornate di moda ovunque ed in particolare in Europa, come dimostrato dagli orribili e ripugnanti episodi di antisemitismo accaduti recentemente in Olanda. In tutto il mondo si condanna infatti una presunta intransigenza dinel combattere Hamas e gli Hezbollah . ILDI– Da unaleL'Identità.