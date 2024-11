Linkiesta.it - Il dibattito attorno al divieto dei voli brevi in Italia

Ilsulla possibilità di vietare iinè in corso, ma pieno di insidie e disinformazione. L’obiettivo, rincorso anche dalla Spagna, sarebbe quello di seguire il modello – sotto certi aspetti poco ambizioso – della Francia, ma a renderlo complesso ci sono alcuni fattori territoriali e infrastrutturali. A ribadirlo è un’analisi condotta dal Centro Itsm dell’Università di Bergamo, che ha evidenziato come – in– le rotte sostituibili con il treno siano limitate. Si tratta, nello specifico, di dodici percorsi, un numero che può sembrare esiguo soprattutto se non si tiene conto della quantità di rotte interne nel nostro Paese (ottantatré). Il report è stato redatto dall’Itsm per Assaeroporti, associazione che riunisce società di gestione aeroportuale, perciò necessita di un’interpretazione più approfondita.