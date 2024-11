Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivouscito in data 29 ottobre 2024. Questo obiettivo sipraticamente ogni settimana!Nuovo ObiettivoCompleta i bonusinsieme ai tuoi compagni per ottenere!Numero di incarichi da completare: 5Premi finale: 1x 1 di 3 ogg. gioc. oro rari 84+Inizio 12 novembre – Scadenza: 19 novembre 1 – 2.500Ottieni 2.500questa settimana.Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab.2 – 10.000Ottieni 10.000questa settimana.Premio: 1x 78+ Rare Gold Player Pack Non scambiab.3 – 35.000Ottieni 35.000questa settimana.