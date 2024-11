Movieplayer.it - Euphoria 3: HBO conferma la produzione degli episodi inediti, ecco quando inizieranno le riprese

HBO hato che ledella stagione 3 di, nonostante le ricorrenti voce di una cancellazione, verranno realizzate. Le voci riguardanti la cancellazione disembra fossero totalmente infondate: Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, ha infattito che ledella stagione 3 prenderanno il via a gennaio. Lo show con star Zendaya è assente dagli schermi televisivi da quasi tre anni e da tempo si rincorrevano varie ipotesi sul destino del progetto creato da Sam Levinson.ledi3 Il responsabile della tv via cavo, rispondendo alle domande della stampa, ha finalmenteto che è stata scelta la data per l'inizio del lavoro sul set e il cast e la troupe .