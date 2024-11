Giornalettismo.com - E se fosse Donald Trump a “costringerci” a rivedere il nostro Piracy Shield?

Cosa c’entra l’appena eletto (per la seconda volta) Presidente degli Stati Uniti con il futuro della piattaforma anti-pirateria in Italia? Per il momento nulla, ma il vecchio/nuovo numero uno della Casa Bianca potrebbe avere un ruolo fondamentale nella revisione/sospensione dello scudo anti-pirateria italiano. Questa è, almeno per il momento, la speranza che hanno Amazon, Google e Cloudfare nel loro “contenzioso” aperto contro il sistema. Ma anche quelle di molte altre aziende d’oltreoceano che offrono servizi CDN, Cloud e VPN in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > La piattaformaci costa sempre di più Che il sistema non funzioni – oltre ad avere dei costi elevatissimi – è una cosa nota a quasi tutti, tranne che ad Agcom e a quella politica che ha approvato una legge per “arginare” internet senza conoscere minimamente il funzionamento di internet.