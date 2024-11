Lettera43.it - Così l’Ucraina cerca di tenersi buono Trump

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Un piano della vittoria tailor made, aggiustato su misura per Donald. Secondo il Financial Times, la road map messa a punto da Kyiv per concludere la guerra – accolta freddamente in Europa e negli Usa – contiene alcune idee pensate per conquistare il presidente eletto e scongiurare un disimpegno degli Stati Uniti come paventato in campagna elettorale.Le due proposte di Kyiv perl’alleatoDue le proposte centrali che, secondo il quotidiano,ha messo sul piatto: sostituire alcune truppe americane di stanza in Europa con forze ucraine, naturalmente a conflitto terminato, e condividere le risorse naturali del Paese con gli alleati occidentali. Punto quest’ultimo che, sempre secondo il Ft, sarebbe stato sviluppato dal senatoreiano Lindsey Graham. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il piano aa settembre, durante un faccia a faccia a New York.