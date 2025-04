Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, terza puntata: il canto parallelo consegna la vittoria ad Angela Melillo

Ilha portato fortuna ad. Sulle note di Non sono una signora, la showgirl si è infatti imposta su tutte le sue avversarie nelladi Ne, andata in onda stasera su Rai1, ma a primeggiare nella graduatoria generale c’è ancora Pamela Prati. Tra confronti piccati, un’urna con dei messaggi anonimi e un po’ di polemiche, innescate soprattutto da Valeria Marini, ecco dunque il resoconto di quello che è successo nel talent show condotto da Carlo Conti.Prima sfida: ‘musical’ per Valeria Marini e Patrizia PellegrinoDopo la sigladieci concorrenti con Single Ladies di Beyonce, Carlo Conti dà subito il via alla gara con l’estrazione della showgirl chiamata ad affrontare la prima sfida. Si tratta di Valeria Marini, che pesca la carta della ‘dama di cuori’.