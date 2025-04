Sport.quotidiano.net - Serie B, 32esima giornata: cade il Pisa, il Sassuolo può allungare

Roma, 5 aprile 2025 – Passo falso delcontro il Modena: all'Arena Garibaldi gli uomini di Inzaghi subiscono una pesante sconfitta che può permettere aldi portarsi addirittura a +12 e ipotecare la vittoria del titolo. In ogni caso, il margine con lo Spezia terzo rimane rassicurante, dato che, in caso di vittoria, gli uomini di D'Angelo si porterebbero a 58 punti, quindi a 5 lunghezze dai nerazzurri. Più che davanti, i bianconeri devono guardare dietro, dato che la Cremonese vince in trasferta contro la Reggiana e si porta momentaneamente a -3 dal terzo posto. Il Mantova si aggiudica il derby lombardo contro il Brescia, la Juve Stabia quello campano contro la Salernitana. Solo pareggi tra Cittadella e Carrarese, Frosinone e Cosenza e tra Sudtirol e Cesena. Male la prima di Dionigi sulla panchina della Reggiana, vince la Cremonese Inizia male l'avventura di Dionigi sulla panchina della Reggiana: al Mapei Stadium è la Cremonese a portare a casa la vittoria.