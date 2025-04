Kickboxing Glory 99 | niente da fare per Yuri Farcas ko contro Azizpour

Leggi su Sportface.it

Dopo la sconfitta del giugno 2024 ad Oktagon Roma, c’è un nuovo passo falso per, il kickboxer italo-rumeno dei pesi massimi. La cornice era quella prestigiosa di99, uno degli eventi più importanti dellamondiale. Nella pre-card di Rotterdamè stato battuto per ko nel secondo round dall’esperto iraniano Iraj, un veterano della disciplina con 69 vittorie (29 delle quali per ko) e 7 sconfitte. La mano è pesante ene è stato purtroppo testimone. Dopo un primo round tutto sommato equilibrato (condizionato anche da un colpo basso ai danni di), adbastano un minuto e 17 secondi nella seconda ripresa per mettere fine al combattimento. Decisivo uno spinning backfist, che permette all’iraniano di mandare al tappeto il rivale.Deluso ma carico.