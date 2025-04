Ilaria Sula l?amica Beatrice | Mark era possessivo l?aveva isolata da tutti Quando uscivamo lui c?era sempre in silenzio

Quando uscivano, lui c?era sempre. silenzioso, seduto accanto. Non parlava, non interveniva. Ascoltava. Osservava. Era come se avesse bisogno di controllare ogni parola, ogni movimento, per poi. Ilmessaggero.it - Ilaria Sula, l?amica Beatrice: «Mark era possessivo, l?aveva isolata da tutti. Quando uscivamo lui c?era sempre, in silenzio» Leggi su Ilmessaggero.it uscivano, lui c?eraso, seduto accanto. Non parlava, non interveniva. Ascoltava. Osservava. Era come se avesse bisogno di controllare ogni parola, ogni movimento, per poi.

Terni: la piazza dice 'basta' alla violenza sulle donne. L'amica di Ilaria Sula: «Ha conosciuto al Mc il mostro che l'ha uccisa. Omicidio Ilaria Sula, la migliore amica “Avrà 22 anni per sempre”. Ne parlano su altre fonti

Terni ricorda Ilaria Sula con una manifestazione commovente: la sua amica racconta una ragazza forte e coraggiosa - Centinaia di persone si sono radunate giovedì pomeriggio in Piazza della Repubblica a Terni per rendere omaggio a Ilaria Sula. Beatrice, la sua migliore amica, ha preso la parola per ricordarla: "Era ... (la7.it)

La migliore amica di Ilaria Sula: "Era intelligente, dolce e molto indipendente. Una guerriera" - Centinaia di persone sono scese in piazza della Repubblica a Terni giovedì pomeriggio per ricordare Ilaria Sula. Ha parlato anche Beatrice, la migliore amica della studentessa della Sapienza uccisa a ... (repubblica.it)

Terni in piazza per Ilaria Sula col ricordo dell'amica del cuore: «Non è una vittima, ha combattuto per la sua libertà».Presente anche il fratello - TERNI - «Ilaria era la mia migliore amica da quando avevamo 14 anni. Ilaria si era trasferita a Roma per l’università e lì, nella capitale, si sentiva libera. Ilaria ... (ilmessaggero.it)