La storia dello youtuber arrestato per aver raggiunto l'isola (proibita) di una tribù isolata dal mondo.

Mykhailo Polyakov, un turista statunitense edi 24 anni, è statodalla polizia indiana pertentato di raggiungere illegalmentedi North Sentinel, nell’Oceano Indiano, dove vive una dellepiù isolate e protette al: i Sentinellesi.è stata dichiarata riserva tribale protetta dal governo indiano nel 1956 e ogni tipo di accesso è vietato per motivi sia sanitari che culturali. I suoi abitanti, che vivono da millenni senza contatti esterni, non hanno difese immunitarie contro malattie solitamente comuni e innocue come il raffreddore, che potrebbee effetti devastanti sulla popolazione. Polyakov è ora in custodia delle autorità indiane, che potrebbero accusarlo di violazione della legge sulla protezione delleindigene.I tentativi del turistaNonostante questi divieti ben noti, Polyakov ha navigato per ore con un gommone per raggiungere