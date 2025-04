Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina, le pagelle viola: De Gea monumentale

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 5 aprile 2025 – Ecco ledi, finita per 2-2. De Gea 8 - E’ ritornato nella colonna che più gli si addice, dopo due gare dall’altro lato. Ma questo racconta però una partita per lui da numero 1, per lain chiaro e poi scuro. Può poco sui due gol, sfiorando il miracolo su Jovic. Poi lo show: di riflesso a inizio ripresa su Abraham. Super prima su Rejnders e poi su Pulisic. Quindi il capolavoro su Theo, con il francese che si invola fino ad arrivare davanti allo spagnolo che non trema. Pongracic 5,5 - Passo indietro in una serata non facile per tutto il reparto difensivo. Lotta di spada e di fioretto per contenere Leao che non è mai un cliente facile da affrontare. Rimedia quando il portoghese lo punta con insistenza, creandogli qualche grattacapo di troppo.