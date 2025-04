Softball | Bollate e Saronno marciano unite in Serie A1 2025

Serie A1 di Softball. Due le doppiette, quelle di Bollate su Castellana e di Saronno su Parma, mentre Collecchio e Rovigo, così come Caronno e Forlì, si dividono la posta.Capitolo Bollate-Castellana: l’MKF ha parecchia difficoltà a scardinare le Thunders in gara-1: di fatto è decisiva Bigatton, prima a segno da doppio di Thomas nel secondo inning e poi, nel terzo, capace di un triplo e poi del 2-0 su volata di sacrificio di Slaba. In gara-2 è invece netto il 10-3, con annessa chiusura nella sesta ripresa.Netta anche la doppia vittoria di Saronno su Parma. In gara-1 pronti via, triplo di Bartoli da due punti e rimbalzante di Cianfriglia ed è già 3-0 per l’Inox Team, che poi fa amministrazione ordinaria e realizza nel secondo inning il 4-0 con singolo di Saviola e il 5-0 con sacrificio di Anselmi che è utile a Cianfriglia. Oasport.it - Softball: Bollate e Saronno marciano unite in Serie A1 2025 Leggi su Oasport.it In attesa di Mia Office Bologna-Macerata, sono quattro le doppie sfide che sono andate in scena nella seconda giornata diA1 di. Due le doppiette, quelle disu Castellana e disu Parma, mentre Collecchio e Rovigo, così come Caronno e Forlì, si dividono la posta.Capitolo-Castellana: l’MKF ha parecchia difficoltà a scardinare le Thunders in gara-1: di fatto è decisiva Bigatton, prima a segno da doppio di Thomas nel secondo inning e poi, nel terzo, capace di un triplo e poi del 2-0 su volata di sacrificio di Slaba. In gara-2 è invece netto il 10-3, con annessa chiusura nella sesta ripresa.Netta anche la doppia vittoria disu Parma. In gara-1 pronti via, triplo di Bartoli da due punti e rimbalzante di Cianfriglia ed è già 3-0 per l’Inox Team, che poi fa amministrazione ordinaria e realizza nel secondo inning il 4-0 con singolo di Saviola e il 5-0 con sacrificio di Anselmi che è utile a Cianfriglia.

