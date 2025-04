Saccani il dubbio | Il braccio di Thuram nel gol? No immagini chiare!

Il gol di Marcus Thuram in Parma-Inter a fine primo tempo è stato molto fortunato. Saccani, ex arbitro, ha fatto la moviola e sulla Rai ha instillato un dubbio. AZIONE – Alla fine del primo tempo, prima del fischio dell'arbitro, Marcus Thuram ha segnato il gol dello 0-2 momentaneo. Il problema è sorto nel momento in cui il calciatore ha sfiorato con il braccio il pallone che è entrato poi in rete. Le immagini non hanno chiarito se c'è stato il tocco, Doveri ha convalidato il gol e ha seguito le direttive del Var di giornata. Non è chiaro cosa sia accaduto nell'azione nata dall'assist di Henrikh Mkhitaryan. Thuram, la moviola di Saccani sul gol di Parma-Inter MOVIOLA – Saccani ha provato a spiegare la situazione: «Thuram sfiora la palla col braccio nel gol? Le immagini non chiariscono cosa accada, sembra da un'inquadratura che il gomito possa aver toccato il pallone.

