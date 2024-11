361magazine.com - Cattelan chiacchiera con Cruciani: “minacce di morte sui social? “Ogni giorno”

Il podcast è sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale del conduttoreL’ultimo ospite del podcast di Alessandro, “Stasera c’è– Supernova” è Giusepperacconta di ricevere quotidianamentedisui. Di fronte all’odio online, il conduttore risponde in modo provocatorio e pacifico con “Love, love, love”.scherza sul fatto che ricorda la frase “Baci, baci, baci” di Salvini, maprecisa di averla usata molto prima.rievoca il suo viaggio in Corea del Sud durante i Mondiali del 2002, dove assaggiò carne di cane, descrivendola come un’esperienza “drammatica ma interessante”. Inoltre, racconta come per inseguire una donna di origini americane e coreane, con cui aveva trascorso una notte “particolare”, perse l’occasione di intervistare l’arbitro Moreno, famoso per la controversa eliminazione dell’Italia.