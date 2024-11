Anteprima24.it - Carofano, il sogno si infrange a Misano: ritiro e titolo perso per pochi punti

Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essere il week-end della consacrazione ma un guasto meccanico ha tolto al pilota telesino Valentinounche era lì ad un passo. Le lacrime valgono più di mille parole e quelle versate dal campione sannita sono amare: un problema tecnico lo ha costretto alquando durante una gara ben controllata sarebbe bastato un quarto posto per tornare daAdriatico con ildella FX Series.Una stagione dominata con un epilogo amaro, una passerella che si è trasformata in incubo quando dopo un secondo posto in qualifica con qualche brivido concluso acentesimi dalla pole, ed una prima gara col terzo gradino del podio, il calvario è cominciato in occasione della seconda manche quando dopo qualche giro, la vettura hapotenza con la fuoriuscita di fumo dal retrotreno.