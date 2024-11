Allora ti dico cosa è successo prima col dottore Affari tuoi Stefano De Martino racconta il ‘dietro le quinte’

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

, partita incredibile e decisamente sfortunata per Dalila, la concorrente della regione Sicilia che ha giocato, accompagnata dalla sorella Delmezia, conDelunedì 11 novembre. È originaria di Lentini, Siracusa, nella vita fa l’informatore scientifico. Ha iniziato la sfida dei pacchi aprendo quelli più succosi, tanto che il conduttore ha chiesto scherzosamente al notaio se ci fossero anche i pacchi blu.Dopo una serie di rifiuti di cambio, sul finire della partita ilglielo ha offerto nuovamente e la concorrente è andata a prendere il pacco numero 15 lasciando il suo 7. “Il numero 15 è il giorno in cui è morta mia nonna, la mia unica nonna. Prendiamo il 15, accetto il cambio”, ha detto in lacrime.Leggi anche: “Torni a casa”. La Talpa, miete un’altra vittima: chi è stato eliminato questa voltasuccede traDee ildietro le quinteNel pacco c’erano solo 50 euro, quindi è rimasta con 5 e 75mila.