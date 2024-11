Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 12:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità non molto alè stato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sulla raccordo anulare la polizia locale Ci segnala nel frattempo un incidente in via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili in direzione del Trionfale incidente anche a San Paolo in via della Vasca Navale in prossimità del Lungotevere Dante un terzo incidente nella zona di Centocelle in via dei Platani all’altezza di via delle Azalee sulla tangenziale abbiamo rallentamenti tra le uscite Salaria Campi Sportivi nelle due direzioni nel quadrante Sud incolonnamenti sulla Pontina tra Castelno Trigoria è l’uscita Pontina Vecchia in direzione dell’EUR Rione sallustiano oggi pomeriggio dalle 15 manifestazione sotto la sede del Ministero del Lavoro in via Flavia ci troviamo a ridosso di via XX Settembre altre a manifestazione partire dalle 18 in Largo di Torre Argentina non si escludono ripercussioni per ilper il trasporto pubblico e a proposito di trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea della metropolitana l’asta e Furio Camillo Ha riaperto all’utenza In collaborazione con Luce Verde infomobilità