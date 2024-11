Star Wars | Simon Kinberg sarebbe considerato una scelta sicura per lo sviluppo della nuova trilogia

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

una “” per loLa scorsa settimana abbiamo appreso che Lucasfilm e Kathleen Kennedy si sono rivolti al regista di X-Men: Dark Phoenixper scrivere e produrre unadi. Ci sono state notizie contrastanti sul fatto che questi film saranno gli Episodi 10, 11 e 12Saga degli Skywalker. Tuttavia, la maggior parte dei giornali ha confermato che non si tratterà di una continuazionestoria.Secondo un nuovo articolo di Variety, la notizia è stata una sorpresa per i dirigentiLucasfilm eDisney, ma è “considerata internamente come in fase di profondoe non ancora pronta per essere resa pubblica”. In altre parole, questo potrebbe essere un altro progetto annunciato diche non si realizzerà mai.