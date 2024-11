Ilrestodelcarlino.it - Secchia, la marcia funebre: “È l’ecocidio più grave di tutta l’Emilia Romagna”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 11 novembre 2024 – “Aipo vergogna, la natura non perdona”.no uno a fianco all’altro, in fila indiana e in silenzio. Lasciano spazio alle lunghe note di un tamburo che ritma ogni singolo passo verso il percorso Natura, o almeno, quello che ne resta. Ieri, in una giornata calda e soleggiata, il Comitato Buonanotte al, ha raccolto un centinaio di cittadini in un corteo, partito dal Circolo Arci in strada Chiesa di Marzaglia, per chiedere alla politica che quanto accaduto tra febbraio e agosto non succeda mai più. “Èpiùdel, perché un’area di questi ettari non era mai stata disboscata prima, tagliando alberi sani e quarantennali”, è il modenese Aldo Meschiari del comitato ‘Difendiamo il Parco fluviale del’ a prendere la parola.