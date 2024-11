Ilfattoquotidiano.it - Sciopero e corteo contro i 500 licenziamenti di Berco: “Azione distruttiva che va avanti da 10 anni”. Il 14 convocato il tavolo al ministero

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Otto ore didei metalmeccanici su tutto il territorio provinciale: in piazza lavoratori, lavoratrici, sindacati e istituzioni per protestareil licenziamento collettivo di 560 persone annunciato daa Copparo e Castelfranco Veneto. A Ferrara, dove concentra il grosso degli esuberi, si è tenuta una manifestalla quale hanno partecipato anche i leader sindacali.Ilè partito dallo stabilimento, specializzata nella produzione di componenti e sistemi sottocarro di macchine movimento terra cingolate, ed è arrivato in piazza del Popolo per i comizi di Fim, Fiom e Uilm. Al fianco dei ferraresi anche delegazioni di metalmeccanici provenienti da Bologna e dal resto dell’Emilia-Romagna. “Sono tante le aziende che su questo territorio hanno chiuso o stanno chiudendo.