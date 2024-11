Thesocialpost.it - Palermo, incredibile tromba d’aria: è paura

Una nuova ondata di maltempo ha colpitoe la sua provincia, causando disagi significativi. Presso l’aeroporto Falcone Borsellino, diversi viaggiatori hanno ripreso unamarina nelle vicinanze della costa. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il volo British Airways proveniente da Londra Heathrow è stato dirottato su Catania, mentre gli altri collegamenti sono rimasti regolari.Le intense piogge hanno interessato il capoluogo siciliano e le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in viale Regione Siciliana e nella zona di via Ugo La Malfa. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture a causa delle strade sommerse dall’acqua.La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per temporali nella zona del messinese e un’allerta gialla nel resto dell’isola per le prossime 36 ore, prevedendo forti piogge e raffiche di vento.